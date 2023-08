«Cette enquête a été la plus difficile de toute ma carrière de 29 ans au FBI. C'était un crime particulièrement cruel.»



Une banque est cambriolée au milieu de la nuit. Il n'y a a aucun témoin et le directeur de l'établissement a disparu. L'enquête prend une tournure macabre lorsqu' l'on découvre son cadavre. Les agents du FBI se retrouve au coeur d'une affaire qui altère la population d'une petite ville.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lauren Cardillo. Il a été réalisé par Jeff Fine.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

