«Pendant que nous nous dirigions vers la porte nous avons remarqué qu'il y avait des barres antivol autour de l'entrée. La serrure avait été enlevée à même la porte.»

À Dallas aux États-Unis, une famille vit un véritable cauchemar. Une mère et son enfant sont kidnappés par un trafiquant de drogue alors que le père disparaît dans la nature. Les agents du FBI entament une course contre la montre pour retrouver les otages et leur ravisseur.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit David Taylor et Michael Martin. Il a été réalisé par Jeff Fine.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.