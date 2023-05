«En effectuant nos recherches, nous avons découvert des tâches de sang humains sous des branchages de sauge.»

En 1981, dans l'Idaho, un témoin signale un double homicide à un policier. Près d'un campement de chasseurs, il découvre le corps d'un garde forestier. Le présumé meurtrier, Claude Dallas, a pris la fuite avec le corps de la seconde victime. Les détectives devront traquer le fugitif. Les agents du FBI savent que la chasse à l'homme à laquelle ils vont se livrer sera difficile car le tueur peut se cacher, n'importe où.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit et David O'Donnell. Il a été réalisé par Clinton Jay High.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.