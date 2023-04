Un prédateur en uniforme rôde et attaque les jeunes femmes. La police se retrouve à enquêter au sein même de ses équipes.

«Nous tentions en fait de l'éliminer de la liste des suspects. Pour nous, c'était un criminel qui avait commis ce meurtre, pas un policier.»

En 1982, un agent de patrouille arrête une jeune femme pour excès de vitesse. Il la contraint à avoir une relation sexuelle avant de la tuer. Il se sert ensuite de son expérience au sein des forces de police pour cacher son crime et convaincre les détectives de son innocence. Arrivera-t-il à les berner ?

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lori Nelson. Il a été réalisé par Rod Gardner.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.