«Il commença à percevoir la société comme un obstacle à vaincre.»

Pendant près de 20 ans, un surdoué en mathématiques entretient le fantasme de détruire la société industrielle. Il pose des bombes et, ou en envoie par la poste à d'innocentes victimes. Au cours de cette vague destructrice, trois personnes perdront la vie et des dizaines d'autres seront blessées. C'est le dossier le plus complexe du FBI. Pendant 17 ans, des agents ont enquêté à la recherche de ce terroriste invisible.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Tim Baney et Howard Swartz. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

