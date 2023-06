«Cette enquête nous a demandé énormément de recherches.»

Dans la matinée du 3 mars 1993, à Silver Spring dans le Maryland, Viviane Rice s'arrête chez sa soeur en se rendant au travail. En arrivant elle s'aperçoit rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Les deux portes du garage sont ouvertes et il n'y a aucune trace de la mini fourgonnette de sa soeur. A l'intérieur de la maison elle découvre l'horreur. Un triple homicide commit par l'un des plus redoutables tueurs que le FBI n'ait jamais connu.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit et il a été réalisé par Joe Wiecha.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

