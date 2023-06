Les aventures de Rodolphe et Gala

Pour laisser un message sur notre répondeur, demande à un adulte de composer le 07 66 56 03 44.



«Salut tout le monde, c'est Cécilia. Aujourd'hui je voulais vous dire un petit mot concernant le répondeur de Rodolphe. On a lancé cette idée avec Gérald sans trop savoir comment elle allait être reçue. Et on a halluciné. Vous êtes tellement créatifs, c'était magique de vous écouter.

–Pourquoi tu dis "c'était"?

–Parce que aujourd'hui c'est déjà le dernier répondeur.

–Quoi? Mais c'est pas possible, il reste pleins de messages!

–Je sais Rodolphe, c'est de la folie. On a reçu un tsunami de superbes méga géniales idées.

–C'est tellement que le répondeur a vraiment explosé à plusieurs reprises.

–Heureusement on a plus d'un tour dans notre poche!

–Ah, ça veut dire qu'on va faire 300 épisodes de notre répondeur?

–Non Rodolphe, ce sera un petit peu long. Nous allons créer un lecteur sur notre site internet et tout le monde pourra les écouter.

–Youpi! C'est une trop bonne nouvelle!»