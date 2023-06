Les aventures de Rodolphe et Gala

Attention! La qualité audio de certains messages ne nous permet pas de les diffuser... c'est dommage!



Pour laisser un message sur notre répondeur, demande à un adulte de composer le 07 66 56 03 44.

«Lancement du répondeur.

–Bonjour je m'appelle Achille, j'avais l'idée de la planète géante de glace. Et ils sèment la terreur partout quand ils voyagent. Au revoir.

J'ai envoyé un autre message et je me suis trompé, en fait je voulais vous parler d'une planète de glace, qui s'appelle Glacia, et il y a celui qui s'appelle Colossal de glace, et aussi il sème la peur en détruisant tout sur les autres planètes.

–Bonjour, je m'appelle Aurore, j'habite à Poitiers, et je vous donne une idée pour une scènette. Peut-être que on pourrait appeler une planète géante Apple. Bisous.

–Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 8 ans, j'adore Rodolphe et Gala. Mon idée serait que Rodolphe et Gala retourne dans le passé quand Gala a été construite. Merci au revoir.»