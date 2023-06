Les aventures de Rodolphe et Gala

Après ce premier épisode, pour laisser un message sur notre répondeur, demande à un adulte de composer le 07 66 56 03 44.

«–(Rodolphe) Qu'est-ce que c'est que ça! Gala, viens vite voir!

–(Gala) Qu'est-ce qui t'arrive Rodolphe?

–(Rodolphe) Il y a un énorme problème dans le vaisseau!

–(Gala) Un énorme problème?

–(Rodolphe) Oui, regarde ton ordinateur de bord: il est tout rouge et il clignote dans tous les sens!

–(Gala) C'est incroyable!

–(Rodolphe) On est entrain de se faire attaquer?

–(Gala) Non, non.

–(Rodolphe) On doit décoller en urgence?

–(Gala) Non, non.

–(Rodolphe) On doit se préparer au pire?

–(Gala) Non, non. On doit plutôt se préparer au meilleur.

–(Rodolphe) Le meilleur? Comment ça, le meilleur?

–(Gala) Rodolphe, les boutons qui clignotent nous annoncent que nous avons reçu des messages sur le répondeur.

–(Rodolphe) Mais ça clignote vraiment beaucoup!

–(Gala) C’est parce que nous avons reçu vraiment beaucoup de messages!

–(Rodolphe) Beaucoup de messages? Youpi! On les écoute, on les écoute!»