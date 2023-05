Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe et Gary mettent au point un plan pour accéder à une pièce interdite, qui semble être à l’origine des disparitions inquiétantes qui ont eu lieu sur la planète Staria.

Pour cela, Rodolphe doit se rendre à La Caméléa et retourner affronter la fureur de Réalia sur le plateau de tournage.

«Garry a montré a Rodolphe des images d'une salle secrète qui cache bien des mystères. En effet, des extra terrestres y entrent et des plantes en sortent. Garry est persuadé que cette salle est en lien avec les disparitions. Sur les conseils de Rodolphe, ils échafaudent un plan pour rentrer dans cette pièce et découvrir la vérité. Pendant ce temps, Gala et Rodolphine sont parties à la recherche de Rodolphe pour le ramener à La Caméléa. Alors qu'elles explorent le Titapic, Rodolphine tombe à l'eau et elle est entraîne dans les profondeurs par un calamar géant, sous les yeux impuissants de Gala. Gala se précipita à la barrière prête à sauter à l'eau pour secourir Rodolphine. Mais alors qu'elle s'élancait, elle entendit une voix derrière elle.»