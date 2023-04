Les aventures de Rodolphe et Gala Un bout de la vérité Publié le 26 avril 2023 à 9h14

Cécilia Dorai - Gerald Dorai temps d'écoute : 8 min Saison 8, épisode 6 - Rodolphe découvre que Gary, l'assistant de la Caméléa, n'est en réalité pas celui qu'il dit.

«Rodolphe se réveille en sursaut après avoir fait un vilain cauchemar, quand il se rend compte qu'il est seul dans la chambre d'hôtel. Il part à la recherche de Rodolphine et Gala, et les trouvent sur le plateau de tournage en compagnie de Réalia. En espionnant leur conversation, il découvre que ses amis sont en train de le dénoncer. Sa décision est prise: il va récupérer son contrat et mettre fin à Rodolphe Super Star. Mais alors qu'il emprunte l'ascenseur de la régie, il tombe nez à nez avec Gary, l'assistant. Il se précipite à l'intérieur et appuie sur un bouton rouge qui le propulse dans le sous-sol. Il découvre alors une pièce qui contient un grand réservoir rempli de boisson fluo. Tandis qu'il cherche une sortie, il tombe sur Gary qui lui promet qu'il est dans son camp.»