Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe se réveille et découvre que Gala et Rodolphine ont disparu. Il les retrouve en compagnie de Réalia en train de dénoncer son comportement et son intention de quitter Staria. À présent, Rodolphe est fixé, s'il veut quitter cette maudite planète, il ne va devoir compter que sur lui-même.



«–Au petit matin, Rodolphe se réveilla en sursaut. Il venait de faire un affreux cauchemar où Réalia se transformait en feuille carnivore et le dévorait d'une seule bouchée. Il se leva dégoulinant de sueur et se rendit sans faire de bruit dans la salle de bain pour s'éponger. En descendant du lit, il tapa son petit orteil contre la table de nuit et ne pu s'empêcher de pousser un cri à la hauteur de sa douleur. Mais à sa grande surprise, il n'entendit pas Rodolphine râler. Inquiet, il alluma dans la pièce et découvrit qu'il était seul. Il repensa alors au changement d'attitude de Gala et Rodolphine depuis leur arrivée à l'hôtel.»