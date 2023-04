Les aventures de Rodolphe et Gala

Rodolphe commence le tournage du film. C'est l'horreur, il passe son temps à se faire hurler dessus par Réalia, une réalisatrice complètement folle.

«Rodolphe est arrivé dans les studios pour tourner son premier film dont il sera le héros. Toute une équipe s'affaire déjà quand arrive La Caméléa, accompagnée de la réalisatrice Réalia. Rodolphe sent alors le stress monter en lui, il se demande si cette histoire de superstar est une bonne idée. Pendant sa préparation, on lui glisse une oreillette qui lui donne toutes les informations nécessaires pour jouer son rôle. Ainsi équipé, il est enfin prêt à tourner sa première scène. Réalia, la réalisatrice du film, s'installa dans un énorme fauteuil dix fois trop grand pour elle. Elle commanda une boisson fluo en disant: “J'ai soif.” et ordonna le silence. Tout le monde se tut et elle se lança dans l'explication du scénario qu'elle avait imaginé pour son film.»