Les aventures de Rodolphe et Gala

Après avoir rencontré La Caméléa, Rodolphe, Rodolphine et Gala arrivent dans un hôtel ultra-luxueux où ils peuvent prendre des bains colorés, se faire masser par des peignoirs moelleux et déguster de délicieuses boissons fluo. De quoi les requinquer avant le début du tournage.



«Après s'être fait intégralement relooké, Rodolphe doit à présent rencontrer celle qui a bâtit tout cet empire, La Caméléa. Accompagné de Gary, ils se rendent au dernier étage de la régie centrale et pénètrent dans le bureau de la grande cheffe. La pièce est transformée en véritable jungle. Rodolphe s'installe dans un fauteuil feuille, qui se révèle être une plante carnivore. Gary et Rodolphine tente de le décoincer sans succès, quand apparaît enfin La Caméléa, qui d'un mot, fait recracher Rodolphe à la plante.

-(Rodolphe) Berk, c'est dégoutant, j'ai plein de bave

-(La Caméléa) Ce n'est pas de la bave, c'est de la sève. Prenez place.

Et la grande cheffe indique ces fauteuils feuilles.»