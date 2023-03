Les aventures de Rodolphe et Gala

Gary envoie Rodolphe se faire relooker. Quand ce dernier ressort du salon, il est métamorphosé. À présent, il peut rencontrer la cheffe de la planète nommée La Caméléa.

«Depuis leur arrivée sur la planète Saria rien ne se passe comme prévu pour Rodolphe. Il est accueilli par Gary un assistant peu commode qui lui dit carrément qu'il sent mauvais. Après avoir passé un sale quart d'heure dans le couloir de décontamination, Rodolphe s'inquete à présent de la prochaine épreuve qui l'attend: le salon de relookage. Gala et Rodolphine avaient réintégré le vaisseau et voilà plusieurs heures qu'elle patientait.

–(Rodolphine) Gala a ton avis , il fait quoi Rodolphe?

–(Gala) Et bien j'ai fait quelques recherches avec l'ordinateur de bord et voilà ce que j'ai trouvé.

–(Ordinateur de bord) Le service proposé par le salon de relookage est le suivant. Limage de dents à la pierre de lave. Gommage aux crins de dragons, shampouinage à la mousse cryogénisée. Pédicure aux lames d'acier. Masque de boue au soufre. Drainage au jet ultra puissant. Détoxification à la...

–(Gala) Oui, oui c'est bon Ordinateur de bord, on a compris.

–(Rodolphine) Oh là, là le pauvre!»