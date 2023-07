Les Attaquantes

C'est l'évènement le plus important de l'Histoire du football féminin tricolore: le Mondial 2019. Pour la première fois, la Coupe du Monde féminine se tient en France. La ferveur populaire est aussi impressionnante qu'inattendue. Pour le premier match des Bleues face à la Corée du Sud, le Parc des Princes est totalement comble. En entendant résonner la Marseillaise reprise en cœur par 40 000 personnes, Wendie Renard vit à ce moment précis l'émotion la plus forte de sa carrière. La joueuse de L'Olympique Lyonnais réalise son rêve d'enfant, lorsqu'elle vivait en Martinique: porter le maillot de l'équipe de France et disputer un Mondial dans son pays.



Tous les matches de l'équipe de France vont se disputer à guichets fermés: à Paris mais aussi en région, à Nice, au Havre et à Rennes. Pendant ce Mondial, Wendie Renard marque plusieurs buts pour les Bleues mais en inscrit également un autre contre son camp. Ce qui lui vaut les moqueries de l'entraîneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre.



Dans ce podcast, Wendie Renard évoque cet épisode avec franchise et revient longuement sur l'incroyable quart de finale contre les États-Unis, championnes du monde en titre. La capitaine américaine, Megan Rapinoe, a marqué de son empreinte cette coupe du Monde mais Wendie Renard va lui répondre et redonner espoir à l'équipe de France dans les dernières minutes de ce match. Malgré l'élimination en quart de finale, ce Mondial 2019 est une réussite pour l'équipe de France car plus d'un milliard de téléspectateurs l'ont suivi à travers le monde. Un record dans l'histoire du football féminin.

Les Géants est un podcast Europe 1 Studio. Présentation: Jacques Vendroux – Production: Sébastien Guyot – Réalisation: Xavier Jolly – Diffusion: Eloïse Bertil – Graphisme: Sidonie Mangin – Archives: Service Patrimoine sonore et Documentation – Musique générique et habillage: «Grand Design» (Charles Caste Ballereau)/CDM Music et Claudia REZENDE «I Will Survive» (D. Fekaris/F. Perren)