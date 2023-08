Les Archives du crime

Suite du troisième procès. Après les expertises, vient à nouveau le temps des témoins. Les témoins à charge s'expriment en premier: le docteur Delaroche, médecin à Loudun qui avait soigné de nombreux membres de la famille Besnard, et celui du notaire de Marie Besnard. Il est aussi beaucoup question des ragots «loudunesques».

Deux jours plus tard, sont entendus les témoins de la défense. Le ton change, l'empoisonneuse devient la «bonne dame de Loudun».

Après quoi, à 48 heures du verdict, l'heure du réquisitoire est arrivée. Le lendemain, la première plaidoirie est tenue par Maître Gautrat, Dans le journal de 20h00 de l'unique chaîne de télévision, alors que le verdict est à quelques heures d'être rendu, Frédéric Pottecher résume les propos de maître Hayot, chargé de démonter les conclusions de l'expertise toxicologique ; puis vient l'argumentaire de maître Jacqueline Favreau-Colombier en charge de l'expertise psychologique.

Le dernier jour du procès, la France entière attend le verdict de cette affaire qui aura défrayé la chronique durant 12 années. Témoins de cette fébrilité, les caméras de la télévision suivent Marie Besnard alors qu'elle se rend au tribunal. Frédéric Pottecher se prépare à prendre le micro pour annoncer au public le verdict qu'il attend depuis 12 ans.

