Les Archives du crime

Le troisième procès de Marie Besnard s'ouvre le 20 novembre 1961 devant la Cour d'assises de Bordeaux. Marie Besnard arrive libre au tribunal, accueillie par les crépitements des flashs photo. Comme en 1954, la foule se presse nombreuse aux audiences. Marie Besnard entend pour la troisième fois la lecture de l'acte d'accusation qui n'a pas varié depuis 1952, si ce n'est le nombre de ses victimes supposées qui est passé de 12 à 6. Elle clame toujours son innocence. Marie Besnard est défendue par les mêmes avocats qu'en 1952 et 1954, Favreau-Colombier, Hayot, Du Cluzeau et Gautrat. Le ministère public est représenté par le procureur général de Robert et l'avocat général Guillemin. Pendant ces dix premiers jours d'un procès de trois semaines, toujours suivi par Frédéric Pottecher, se succèdent à la barre de nombreux scientifiques. On retrouve notamment le professeur Henri Ollivier, témoin majeur de l'affaire, ainsi que de nouveaux experts tels l'ingénieur agronome Marcel Le Peintre, le professeur de toxicologie Louis Truffert ou encore le professeur Kelling de l'institut agronomique. À l'issue de l'ensemble de ces exposés scientifiques, les mobiles de Marie Besnard restent à définir.

Crédits Archives:

Extrait du journal télévisé de 20h, Chaîne nationale de la RTF, 21 novembre 1961 – Extraits du journal radiophonique Inter actualités de 19h15, Chaîne nationale de la RTF, 21, 22, 25 et 28 novembre 1961 – Extrait du journal radiophonique Inter actualités de 7h15, Chaîne nationale de la RTF, 30 novembre 1961

Crédits podcast

Écriture: Florence Dartois – Documentaliste: Elsa Ferreira-Rato – Restauration et mixage: Ian Debeerst, Quentin Geffroy – Enregistrement voix: Guillaume Solignat – Voix off: Xavier Lemarchand – Musique(s) avec l'aimable autorisation d'Universal Production Music France – Unité de production: Delphine Lambard – Création graphique: Ugo Bouveron – Photo: (c) STF / AFP – Cheffe de projet: Lӕtitia Fourmond – Assistant chef de projet: Tom Chen – Responsable éditoriale: Zoé Macheret – Production INA.