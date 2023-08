Les Archives du crime

Frédéric Pottecher l'a souvent dit, cette affaire a été la grande affaire de sa carrière. Des années plus tard, en 1986, il raconte la façon dont il l'a vécue.

Les experts ont pris une place prépondérante dans cette affaire, plaçant Marie Besnard au second plan de son propre procès. L'année suivant son acquittement, elle se réapproprie son histoire en écrivant ses mémoires. Nous l'écoutons dans une interview radio de 1962 retrouvée récemment.



«Avant l'ouverture des débats comme toujours quand on fait de la chronique judiciaire, on se renseigne avant le procès. On va voir les avocats, on tâche d'avoir l'acte d'accusation pour savoir exactement ce qu'on reproche à quelqu'un et les incriminations qui peuvent subsister. Et moi j'étais absolument certain qu'elle était coupable, mais absolument certain.»

