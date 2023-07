Dans ce deuxième épisode de la deuxième saison du Voyage permanent, Jean Blaise, fondateur et directeur artistique du Voyage à Nantes, Jenna Darde, chargée de projet, programmation et production artistique au Voyage à Nantes, ainsi que Pascal Convert, artiste, nous dévoilent l'histoire de l'œuvre située au cimetière de la Miséricorde. Quatre sculptures de verre: un cerf, un chevreuil, une biche et deux petits faons, dont le regard suit le spectateur.

Pour observer l'œuvre Miroirs des Temps, il faut se rendre au cimetière de la Miséricorde, dont l'accès peut se faire par la rue du Bourget en utilisant la ligne 3 du tramway arrêt Viarme-Talensac. Après cinq minutes de marche, on arrive devant l'entrée du cimetière.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



Le Voyage permanent, un podcast en trois épisodes du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.

Musique: Arnaud Denzler