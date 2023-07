On peut admirer la Villa et admirer la vue depuis la Villa.

Dans ce troisième épisode de la deuxième saison du Voyage permanent, Jean Blaise, fondateur et directeur artistique du Voyage à Nantes, Marie Dupas, chargée de projet, programmation et production artistique au Voyage à Nantes, Tatzu Nishi, artiste japonais, et l'ancien maire de Cordemais, Joël Geffroy, nous racontent l'histoire de l'œuvre située dans cette petite commune le long de l'estuaire de la Loire.

La Villa Cheminée est une œuvre gigantesque constituée d'une réplique de cheminée de la centrale thermique de Cordemais, haute de 15 mètres. Au bas de la cheminée, une porte dérobée permet de grimper dans l'œuvre afin d'accéder à un petit pavillon situé à son sommet et disponible à la location toute l'année. Sur la terrasse qui borde le petit pavillon, un point de vue magistral de l'estuaire de la Loire s'offre aux visiteurs.

La Villa Cheminée se trouve dans la ville de Cordemais, à la pointe de la Loire et du petit canal de Cordemais.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



Le Voyage permanent, un podcast en trois épisodes du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.

Musique: Arnaud Denzler