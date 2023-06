Dans ce premier épisode de la deuxième saison du Voyage permanent, Jean Blaise, fondateur et directeur artistique du Voyage à Nantes, Evor, artiste plasticien et jardinier, et Marie Dupas, chargée de projet, programmation et production artistique au Voyage à Nantes, nous racontent l'histoire de la Jungle intérieure du passage Bouchaud. D'abord ouvrage illicite d'Evor, le jardin est devenu œuvre avec l'aide du Voyage à Nantes et s'agrandit autant qu'il se verdit.

L'entrée du passage Bouchaud dans laquelle vous trouverez l'œuvre d'Evor, Jungle intérieure, se situe entre entre la rue de la Marne et la rue de la Juiverie. Elle est accessible par le tram ligne 2 et 3, arrêt Commerce et par la ligne 1, arrêt Bouffay. Il faudra ensuite parcourir environ 250 mètres à pied pour atteindre le site.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



