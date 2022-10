Le Podcast Chill de Bloom

Les enfants ne veulent pas aller se coucher, cette émission va leur expliquer pourquoi c'est tellement bon de dormir.

«Va te coucher! Va au lit! C'est l'heure... L'heure d'aller au lit. Il fait nuit. Les dents, puis au lit. Une histoire, puis au lit. Dans la chambre il fait sombre. Un peu plus ouverte la porte, il n'y a pas assez de lumière. La veilleuse, elle éclaircit peu. J'ai peur. Peur des monstres, peur du loup, peur du noir. Et puis les adultes sont réveillés, ils font du bruit, ils s'amusent. On les entend. On regarde la lumière sous la porte. Tout seul dans la chambre, c'est pas marrant. Tout seul dans le lit on s'ennuie, c'est pas juste. On pense : j'ai pas sommeil. J'ai pas besoin de dormir. Fais pas d'histoire, c'est la nuit, on dort. Retourne te coucher, tout de suite! Maintenant! Tu veux que je me fâche ?! Dormir c'est du temps perdu. Il y a tellement de choses à faire. C'est vrai, à quoi ça sert de dormir?»

Une émission de Bloom la radio des enfants - écrite par Thomas Cheysson - interprétée par Louise Esfanti.