Un symbole a été dévoré par les flammes, samedi 6 octobre. Ce symbole, c'est le pont de Crimée, édifié par Moscou en 2018 pour relier à son territoire l'est de la péninsule annexée quatre ans auparavant. Si le trafic, routier et ferroviaire, a repris, l'explosion provoquée –selon les autorités russes– par un camion piégé semble avoir profondément irrité Vladimir Poutine. En témoignent les frappes massives, deux jours après, sur plusieurs villes ukrainiennes: des dizaines de missiles en direction de cibles civiles et stratégiques ont été tirés, touchant entre autres Kiev, Lviv et Dnipro.

Ces frappes ayant fait une vingtaine de morts et une centaine de blessés ont été qualifiées de crime de guerre par les capitales occidentales, qui y ont vu une tentative de la part de Moscou de reprendre la main sur le terrain après avoir été fragilisé ces derniers jours. Bref, c'est une démonstration de force militaire pour tenter d'intimider l'Ukraine et l'Occident, et de mettre en acte les menaces maintes fois formulées.

La semaine dernière dans Le monde devant soi, nous avancions que la Russie pourrait tenter de suivre une stratégie du nombre, en mobilisant régulièrement des hommes pour les envoyer sur le champ de bataille. Finalement, c'est la stratégie du tapis de bombes qui a été employée en début de semaine, stratégie qu'on imagine en réaction au sabotage du pont.

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

