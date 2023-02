La Russie piétine, l'Ukraine souffre et l'Occident semble plus uni que jamais.

24 février 2022. Bien que les services de renseignement occidentaux alertaient leurs gouvernements depuis plusieurs semaines du rassemblement de forces russes à la frontière avec l'Ukraine, la surprise fut grande lorsque Vladimir Poutine osa l'impensable: agresser un pays souverain pour annexer une partie de son territoire afin de reformer un fantasme nationaliste, celui de la Grande Russie.

Sûr de la force de ses armées, le leader russe se voyait écraser Kiev. Mais un an plus tard, l'Ukraine résiste et le président russe s'est bien gardé d'informer son peuple de l'avancée réelle de ce qu'il appelle pudiquement «l'opération militaire spéciale». Il se contente de ressasser les mêmes antiennes: contre l'Occident, les «néonazis» de Kiev, ou la dégénérescence de l'Ouest. Cette logorrhée pousse à se demander si la paranoïa s'est emparée du maître du Kremlin ou si tout cela ne relève que d'une simple posture.

Au bout d'un an, un premier bilan: la Russie patine, l'Ukraine souffre et l'Occident semble plus uni que jamais, avec une Union européenne soudée face à l'agresseur; tous ses États semblent d'accord sur l'opposition d'une réponse ferme.

À lire sur le même sujet: New Start: la dernière provocation sidérante de Poutine

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Christophe Carron

Musique: «True Messiah», DJ Freedem

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram.