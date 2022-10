Le monde devant soi

sina drakhshani via Unsplash

Un nouvel acteur entre clairement dans la guerre en Ukraine: l'Iran. Si les liens diplomatiques entre Moscou et Téhéran sont assez clairs depuis le début du conflit, l'utilisation de drones iraniens par l'armée russe et l'accord signé le 8 octobre dernier entre les deux pays pour une prochaine livraison de missiles sol-sol montrent une implication plus grande du pays des mollahs.

Dans le même temps, Téhéran doit faire face à un mouvement de contestation qui ne semble pas faiblir après la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini à la suite de son arrestation par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés.

Pourquoi cette soudaine implication iranienne sur le terrain ukrainien? Quelles conséquences sur la région? Le régime est-il menacé par la rue? Nous allons tenter de répondre ensemble à ces questions et pour cela, nous accueillons cette semaine Samuel Hauraix, journaliste indépendant, spécialiste du Moyen-Orient en général et de l'Iran en particulier, collaborateur de Slate et de Ouest-France.

