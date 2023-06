Entre une contre-offensive plus difficile que prévu et un nouveau plan de paix à la fois refusé par Kiev et par Moscou, l'invasion russe de l'Ukraine semble encore et toujours figée. Figée mais cependant destructrice: les bombardements russes et les contre-attaques ukrainiennes ne faiblissent pas, détruisant toujours un peu plus le pays.

L'Ukraine peine à repousser l'envahisseur, bien que l'Occident la soutienne. Ce soutien a encore été exprimé ces derniers jours: tout d'abord, par la France, qui se résout enfin à envisager l'adhésion de Kiev à l'OTAN; ensuite, par l'Union européenne, dont la présidente Ursula von der Leyen a réitéré la vocation de l'Ukraine à y entrer tôt ou tard; enfin, par les États-Unis, qui rappellent encore et toujours à respecter l'intégrité territoriale du pays, cette fois dans un communiqué commun avec l'Inde.

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Christophe Carron

Musique: «True Messiah», DJ Freedem

