Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, le Kremlin a annoncé un cessez-le-feu les 6 et 7 janvier, dates du Noël chrétien orthodoxe. Une trêve qui semble dissimuler une tentative de la Russie, dont les forces peinent à s'imposer, de gagner du temps. En témoigne la frappe ukrainienne sur Makiivka la nuit du Nouvel An, qui a causé la mort de 89 soldat russes selon Moscou, 400 selon Kiev. Ou encore ce chiffre, une estimation de War Mapper reprise par Le Monde: les forces russes ne contrôleraient plus que 16% du territoire ukrainien, contre plus de 24 %, en mars, au plus fort de leur avancée.

Une guerre difficile pour l'armée de Vladimir Poutine, de plus en plus critiqué en Russie, moins parce les pacifistes que par les faucons les plus durs.

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

