Après avoir été le premier ex-président inculpé de l'histoire de son pays, Donald Trump a de nouveau été convoqué par la justice américaine le 13 juin. Le candidat républicain avait déjà été accusé d'avoir utilisé des fonds réservés à sa campagne présidentielle pour acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne actrice porno. Or, cette nouvelle inculpation concerne des faits plus graves. L'ancien président des États-Unis doit répondre de la présence illégale de documents classifiés dans sa résidence personnelle de Mar-a-Lago, et ce après son départ de la Maison-Blanche.

Évidemment, Trump a plaidé non coupable et dénonce un «abus de pouvoir, des plus malveillants et haineux de l'histoire» des États-Unis et déclare que cette affaire est une «persécution politique». Sans oublier d'accuser l'actuel président Joe Biden d'avoir «tenté de détruire la démocratie américaine». Un couplet qui risque de revenir souvent, car l'ancien président pourrait faire face à de nouvelles inculpations.

À lire sur le même sujet: Non, Donald Trump ne risque pas une peine de 136 ans de prison

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

Présentation: Christophe Carron

Musique: «True Messiah», DJ Freedem

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram.