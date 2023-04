La candidature de l'actuel président des États-Unis pour un second mandat ne fait pas l'unanimité dans son propre camp et dans l'opinion publique.

«Finissons le travail», a annoncé Joe Biden le 25 avril dans une vidéo de candidature à l'élection présidentielle américaine pour un second mandat. Une candidature du Démocrate octogénaire qui en laisse plus d'un perplexe.



En face, le camp républicain, qui n'a toujours pas de candidat, est malgré tout dominé par deux personnalités dans la course à l'investiture: Donald Trump et Ron DeSantis. L'ancien président conserve cependant une certaine avance sur le gouverneur de Floride malgré les nombreuses affaires judiciaires qui le concernent, que ce soit l'inculpation dont il fait l'objet ou le procès civil pour le viol présumé de la journaliste E. Jean Caroll.

En vue de l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis, quel bilan pour Joe Biden? Et peut-il vraiment battre Trump?

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son: Aurélie Rodrigues

Montage et réalisation: Mona Delahais et Aurélie Rodrigues

Présentation: Christophe Carron

Musique: «True Messiah», DJ Freedem

