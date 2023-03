Vendredi 10 mars, l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques depuis Pékin, après deux ans de négociations discrètes. Les deux pays vont donc rouvrir leurs ambassades respectives et réactiver les accords sécuritaires et économiques qui les lient. Une décision inattendue, d'autant plus qu’elle est la conséquence de l’intervention d’un État tiers: la Chine. Car c’est Pékin qui a œuvré au rapprochement des deux nations ennemies du Moyen-Orient et du monde musulman, l’une à majorité chiite (l'Iran), l’autre à majorité sunnite (l'Arabie saoudite).

Une décision qui peut certainement permettre de revenir à un peu plus de stabilité dans la région et qui traduit un nouvel agencement de l’ordre géopolitique mondial. Le Moyen-Orient étant jusqu’alors une des zones d’influence de Washington, dans laquelle Pékin n'intervenait pas trop (hormis sur le plan purement économique).

Pourquoi, en 2016, Téhéran et Riyad avaient-ils rompu leurs relations diplomatiques? Quelles sont les raisons de ce changement de pied de l’Arabie saoudite, réputée proche des États-Unis? Quelles conséquences sur les conflits qui minent la région? Et pourquoi la Chine a-t-elle joué un rôle majeur dans ces pourparlers?

À lire sur le même sujet: La visite ratée de Joe Biden à Riyad, symbole du déclin de l'influence américaine

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Direction et production éditoriale: Christophe Carron.

Prise de son: Victor Benhamou.

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues.

Présentation: Christophe Carron.

Musique: «True Messiah», DJ Freedem.

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram.