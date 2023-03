Alors que la situation semble figée dans l'est de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymir Zelensky s'est rendu sur le front près de Kharkiv et Bakhmout, cette ville symbole qui résiste tant bien que mal aux assauts des forces russes et du Groupe Wagner.

Sur le plan diplomatique, ce fut une semaine mouvementée avec la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Moscou, le mandat d'arrêt contre le président russe lancé par la Cour pénale internationale et les déclarations du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Ses déclarations ouvrent la porte à des négociations sur les nouvelles frontières ukrainiennes et donc, à la perte définitive de territoires pour Kiev. Du côté russe, le Groupe Wagner a du mal à prendre la ville de Bakhmout, et la tension semble monter entre son chef Evgueni Prigojine et le ministère de la Défense russe.

Où en est la situation sur le terrain? Le Groupe Wagner est-il sur le point de se désengager? La rencontre entre les dirigeants russe et chinois marque-t-elle la fin de la neutralité bienveillante revendiquée jusqu'ici par la Chine? Et comment comprendre les propos d'Antony Blinken?

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Christophe Carron

Musique: «True Messiah», DJ Freedem

