Le bilan s'annonce désastreux sur les plans humain et environnemental. Mais quel sera l'impact sur la suite de la guerre?

Qualifiée comme «l'une des pires catastrophes environnementales de ces dernières décennies» par le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal, d'«acte odieux» par Emmanuel Macron et de «crime de guerre» par Volodymyr Zelensky, la destruction du barrage de Kakhovka a ému et indigné le monde entier. Jusqu'à la Chine, qui a fait part de sa «vive préoccupation» face aux conséquences humaines, économiques et écologiques.

Quant à Vladimir Poutine, il a dénoncé un «acte barbare» qui a «conduit à une catastrophe environnementale et humanitaire à grande échelle». Personne n'assume l'attaque à l'origine de cette destruction partielle, Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité.

Au-delà des conséquences humaines, infrastructurelles et écologiques, les Ukrainiens pourraient se voir entravés dans une éventuelle contre-offensive, tandis que pour les Russes, cette destruction a un impact certain sur l'approvisionnement en eau de la Crimée. Pour autant, ces derniers n'ont pas hésité à frapper la ville de Kherson pendant l'évacuation de ses habitants. Aussi, malgré les dénégations de Moscou, tous les regards se tournent vers la Russie.

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

