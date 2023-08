Deux mois jours pour jour après la tentative de rébellion de Wagner, le chef du groupe, Evgueni Prigojine, aurait trouvé la mort dans un crash d'avion. Ce mercredi 23 août, un jet privé lui appartenant s'est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

Si, pour l'instant, les autorités n'ont ni confirmé ni infirmé la présence d'Evgueni Prigojine à son bord, celui-ci figurait sur la liste des passagers, selon l'agence du transport aérien russe. Les dix corps retrouvés sur le lieu du crash sont toujours en cours d'identification, mais il semble probable que l'ex-proche de Vladimir Poutine ait péri dans l'«accident», accident dont on ne connaît pas encore les causes et qui n'a pas surpris grand monde.

Car on ne se demandait pas tant si Evgueni Prigojine allait mourir mais quand il allait mourir, dans ce genre d'événement qui frappe bien souvent les oligarques et opposants russes en délicatesse avec le pouvoir.

S'il s'agit bien d'un assassinat –et c'est une hypothèse largement partagée–, que dit-il de l'état du pouvoir russe? Evgueni Prigojine était-il le seul à pourvoir tenir tête à Vladimir Poutine? Que va devenir le Groupe Wagner sans son leader?

À lire sur le même sujet: Le crash de l'avion de Prigojine a tout d'une vengeance de Poutine

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son et réalisation: Mona Delahais

Montage et réalisation: Mona Delahais et Aurélie Rodrigues

Présentation: Christophe Carron

Musique: «True Messiah», DJ Freedem

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram.