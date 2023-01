Dans l'engagement aux côtés de Kiev, les puissances occidentales font un pas en avant. Berlin a annoncé la livraison de chars Leopard 2, Washington de chars Abrams. Paris livrera peut-être à son tour des chars Leclerc, après les chars légers AMX annoncés début janvier.

Ce matériel-là est d'une autre nature que celui fourni jusqu'alors. Il est récent et moderne et surtout, possède des capacités offensives. Finis les seuls soutiens logistique et défensif, l'Union européenne et les États-Unis passent à la vitesse supérieure et cela inquiète certains observateurs.

Ce changement de politique nous fait-il passer du statut d'ami ou d'allié à celui de cobelligérant? Cela ne risque-t-il pas d'entraîner une irréversible escalade sur le terrain ukrainien et au-delà? C'est en tout cas les arguments de celles et ceux qui appellent à la négociation avec Moscou. Mais pour négocier quoi, et avec qui?

À lire sur le même sujet: Jusqu'où peut et doit aller la course des armes livrées par les Occidentaux à l'Ukraine?

Le monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Si vous aimez Le monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram.