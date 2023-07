David «Mcfly» Coscas est connu pour la chaîne youtube qu'il anime avec son comparse Carlito, et dont les vidéos font des millions de vues. Dans cet épisode de la Veillée, il est venu nous raconter un tournage qui a très mal tourné pour lui, puis il nous a confié un récit beaucoup plus personnel...

«Bonsoir, donc s'il y en a ici qui regardent nos vidéos ici, vous allez sûrement connaître déjà un petit peu ces anecdotes. Parce que voilà, j'ai basé ma carrière sur le fait de raconter des anecdotes. Et là, j'ai plus grand chose. Il faut que je vive de nouvelles choses. Donc je tente de nouvelles situations dans la vie, des trucs improbables. En l'occurrence vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. C'est une vidéo qui a mal tourné. Ça s'est passé en ... La vache ça nous rajeunit pas... Je crois en 2013 , donc il y a dix ans. Et à l'époque avec Carlito on faisait une émission qui s'appelait le Fat Show, sur la chaîne 173 de la Freebox. Ça nous a permis de créer notre chaîne Youtube, ce qui a donné la suite.»