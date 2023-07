La Veillée

Infirmière, Carole est venue nous raconter un évènement qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille.

«L'histoire que je vais vous raconter ce soir commence le 16 avril 2021. C'est notre sortie d'isolement Covid de quatorze jours. Quatorze jours où avec mon conjoint qui est en télétravail au milieu du salon et nos deux enfants, nos deux garçons de cinq et deux ans. On est confinés. À 16h, Jonathan décide de partir faire du golf avec son pote Vince. Avant qu'il parte, je négocie pour qu'il nous ramène des sushis. Ces sushis n'arriveront jamais. Parce qu'à 18h, quand Vince m'appelle, c'est pour m'annoncer que Joe est inconscient, qu'il convulse et que les pompiers sont en route. Je pars tout de suite avec les enfants les rejoindre. Quand j'arrive, les pompiers sont déjà en train de le prendre en charge . Je retrouve Vince, en état de choc. Il m'explique qu'il a entendu un des pompiers dire que Joe présentait une asymétrie des pupilles. Je suis infirmière. Je comprends tout de suite que c'est grave et ce symptôme m'évoque une hémorragie cérébrale. À partir de là, je ne vais plus poser de questions, probablement pour ne pas connaître les réponses.»