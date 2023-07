En 2022, Roberto a décidé de quitter son travail pour vivre des expériences radicalement différentes. Une de ses aventures l'a mené dans la jungle amazonienne, et c'est cette histoire qu'il est venu raconter à la Veillée...

«L'histoire, je vais vous raconter se déroule en Amazonie équatorienne, elle a eu lieu il y a quelques mois. Pour moi, c'est un peu hier. Pour comprendre ce que je faisais là bas, c'est assez simple: j'étais journaliste à Paris. Mon métier, c'est de faire des reportages et j'ai décidé de tout quitter pour voir ce qui pouvait se passer si je me soumettais à différents milieux et différents continents. Parmi ça, j'avais un rêve qui était donc l'Amazonie. Et donc, c'est là que se déroule cette histoire. Ça fait plusieurs semaines que je vis dans une communauté indigène avec un de mes meilleurs potes qui est là avec moi. On est là, sans argent, rien, et coupés de tout. C'est un principe basique qui nous unit à la communauté: on travaille pour eux et en échange, ils nous logent et nous nourrissent. Alors nous nourrir, c'est un grand mot, parce qu'en Amazonie, on ne mange que ce qu'on chasse, pêche et cultive. Et il se trouve qu'on chasse, pêche peu, mais qu'on cultive un peu plus.»