Enfant, Alexandre était émerveillé par les films fantastiques. Pour La Veillée, il est venu nous raconter le parcours qui lui a permis de passer de l'autre coté de l'écran...

«J'ai pas l'habitude de parler de mon enfance. C'est marrant, j'ai deux enfants, ils veulent souvent jouer au puzzle. Je déteste ça et je le leur dit. Mais je suis un petit peu hypocrite. Parce que quand je réfléchi à ma vie, on dirait un puzzle géant. Mes parents ont divorcé quand j'avais un an et demi. J'ai très peu de souvenirs de ce qui s'est passé entre ma naissance et l'âge de six ans. Je me souviens vaguement de quelques bagarres. Mais les seules choses dont je me souvient vraiment ce sont mes expériences avec le cinéma. Je n'avais pas encore quatre ans, en octobre 1983, quand ma mère nous a emmené mes frères et moi voir Le Retour du Jedi. Première expérience de cinéma. Je me souviens que j'ai été très très marqué par deux créatures: Jabba le Hutt et le Rancor, ce monstre géant sous le palais de Jabba le Hutt contre lequel se bat Luke Skywalker. Plus tard, j'ai appris qu'ils étaient l'oeuvre de Phil Tippett, un nom important pour la suite.»