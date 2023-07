La Veillée

Vulgarisatrice et vidéaste, Marie Treibert se passionne depuis toujours pour le vivant. Cette passion l'a conduite dans la jungle de l'Équateur, où les choses ne se sont pas passées comme prévu...



«Alors l'histoire que je vais vous raconter ce soir elle commence il y a un peu plus de six mois. Peut-être qu'elle commence en fait il y a un peu plus de 30 ans parce que quand j'étais petite, j'étais une fan absolue de la nature. J'étais fan de science, j'adorais regarder les petites bêtes dans le jardin. Et par dessus tout, ce que j'adorais, c'était de regarder les animaux hyper beaux, colorés et majestueux dans les documentaires animaliers. et alors très très vite quand j'étais petite j'ai su ce que je voulais faire, je voulais être exploratrice scientifique. Un genre de Lara Croft badass mais version animaux un peu stylés. Et malheureusement spoiler: j'y suis pas du tout arrivée parce qu'en plus j'étais totalement pourrie dans toutes les matières scientifiques possibles à l'école donc j'ai dû abandonner ce rêve très très jeune.»