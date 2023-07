La Veillée Indiana Jones à Chinon, par Thomas VDB Publié le 5 juillet 2023 à 10h20

La Veillée temps d'écoute : 13 min

Dans les années 1990, Thomas VDB vivait à Chinon, en Touraine. Il est venu raconter une rencontre qu'il a faite à l'époque, et qu'il n'a jamais oublié depuis.

«Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être là. Pour tout vous dire, en fait Patrick m'a téléphoné il y a plusieurs mois pour me dire "est-ce que tu veux pas venir participer à une soirée de La Veillée, faudrait que tu viennes raconter une histoire". Et j'étais là "oui mais j'ai pas une histoire vraiment à raconter qui me soit arrivée qui soit dingue". Et puis cette année j'étais en tournée avec mon spectacle et puis j'ai rencontré quelqu'un qui a fait ressurgir une histoire qui m'est arrivée il y a 25 ans et pour laquelle j'ai eu un petit peu le fin mot de l'histoire. Et dès que j'ai eu le fin mot de l'histoire je suis rentré chez moi, j'ai appelé Patrick. Alors je tiens quand même à préciser que je passe après Karine et Yannick, moi c'est une histoire dans laquelle il sera un petit peu moins question de courage que dans les histoires écoutées avant. Il faut savoir que c'est une histoire qui m'est arrivée en 1995 ou 1996 en Indre-et-Loire.»