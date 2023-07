La Veillée L'espoir sous les décombres, par Yannick Duboy Publié le 5 juillet 2023 à 10h10

La Veillée temps d'écoute : 15 min Depuis plusieurs années, Yannick se rend sur les lieux frappés par des catastrophes naturelles pour retrouver les victimes ensevelies sous les décombres.

Yannick est sauveteur de catastrophes. Depuis plusieurs années, il se rend sur les lieux frappés par des catastrophes naturelles pour retrouver les victimes ensevelies sous les décombres. Pour La Veillée, il est venu partager son expérience...



«Je vais changer un petit peu les habitudes. Moi j'ai mon meilleur ami qu'est là et c'est mon pote. On a vécu pleins de choses ensemble. Ça fait huit ans qu'on bosse sur la catastrophe ensemble. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir, il est un peu timide. Je vais essayer de le faire venir avec moi. Je vous présente Leader et je vais essayer de vous raconter brièvement notre dernière mission qu'on a effectué ensemble. Alors il y avait aussi Malou que j'ai pas pu prendre avec moi ce soir, la Sncf avec deux chiens c'était pas top. Donc j'ai pris Leader. Leader c'est un berger australien. Alors il a plusieurs casquettes comme moi. Il est membre de cynotechnique 67, c'est une association de maître-chien que j'ai fondé il y a quelques années maintenant et cette association va former des chiens à la recherche dans les décombres mais aussi à la recherche de quête en forêt de personnes disparues.»