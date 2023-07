La Veillée Chute libre, par Karine Joly Publié le 5 juillet 2023 à 10h00

La Veillée temps d'écoute : 16 min Le destin de Karine Joly a basculé le jour de ses 18 ans, lorsqu'elle a sauté d'un avion pour la première fois...

«Le jour de mes 18 ans, mes parents me font une surprise. On me réveille à 7 heures du matin, on me jette dans la voiture pour soi-disant aller faire un pique-nique en famille. Au bout d'un moment, on s'arrête sur le parking d'un aérodrome. Toute ma famille est là et je comprends qu'on m'a offert un saut en tandem. Alors je suis surexcitée, j'ai trop trop hâte de découvrir les sensations de la chute libre. On arrive dans le hangar, on me présente un moniteur, on m'enfile un harnais, on m'explique comment ça va se passer et on part à l'embarquement. Là je me retrouve à monter dans un petit avion de dix places. On est serrés comme des sardines, c'est optimisé. On décolle et jusqu'ici tout va bien. En montée d'avion, je regarde partout dehors, je suis tranquille, je suis vraiment impatiente de découvrir ce qu'il m'attend, mais quand même, plus on se rapproche des 4000 mètres et plus la peur vient se mêler à l'excitation.»