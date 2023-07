Pour la première fois à La Veillée, deux personnes sont venues ensemble sur scène pour raconter les deux facettes d'une même histoire. Une histoire de mémoire, de recherche, et de rencontre...

«Je suis né en 1967, d'un papa qui lui est né en 1929 et qui s'appelait Roger Isaac Brunschwig. Il était juif et il a traversé la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, mon père fait partie d'une génération qui ne vient pas raconter sa vie à La Veillée. Enfaite, une génération qui ne raconte même pas sa vie à ses enfants. J'ai pratiquement passé toute ma vie en ignorant justement comment mon père avait vécu la Shoah. Je savais très peu de choses à ce sujet: je savais qu'il était né en Alsace, que son père était marchand de bestiaux, que son père et son frère avaient été raflés et que mon père avait échappé de justesse avec sa mère à cette rafle. Ils étaient en train de se promener et des voisins les ont récupérés vraiment in extremis alors qu'ils étaient en train de rentrer, au moment où mon grand-père et mon oncle étaient en train de se faire arrêter par la Gestapo.»