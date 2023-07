Adeline Beck est la directrice de la plus grande collection d'objets vaudous au monde. Pour La Veillée, elle est venue raconter quelques expériences qu'elle a vécu depuis qu'elle fait partie de cet univers mystérieux.

«Il faut dire que quand Patrick m'a proposé de participer à la veillée j'étais un peu sceptique. Il m'a dit tu verras, c'est comme quand on est autour d'un feu, c'est hyper convivial. Moi, la dernière fois où j'ai été autour d'un feu il y avait des tambours, des gens en transe et on sacrifiait des poulets. J'attends donc de voir ce qui se passera ce soir. Blague à part, vous avez vu, je suis venue avec une petite poupée vaudou. Elle n'est pas à moi, et elle n'est même pas au musée. Au musée d'ailleurs, on a pas de poupées avec des aiguilles parce que ça, ça vient directement de l'imaginaire des scénaristes d'Hollywood et un petit peu du Vaudou haïtien. Mais le Vaudou, ça vient d'Afrique de l'Ouest, du Royaume du Dahomey qui se situe au Bénin, Ghana, Togo et Nigéria. C'est une religion, une philosophie de vie et les objets sont plutôt en bois. Ce sont des sculptures, des ossements, du tissu etc. Grâce à cette religion, cette culture, cette philosophie, on peut expliquer et traverser les moments importants de la vie.»