Alexandre Astier s'est fait connaitre du grand public en proposant sa version d'une histoire légendaire. Pour la Veillée, il est venu parler d'une autre légende, et celle-ci est liée à son histoire familiale...

«J'ai dans mon téléphone et sur mes ordinateurs un dossier qui s'appelle "Elise". Quand il me vient une idée sur comment bien raconter une histoire (une réflexion, une observation, un truc que je vois qui me plaît ou qui ne me plaît pas chez quelqu'un), je me fais une petite note et cette note je la mets dans mon dossier "Elise". Après, quand j'écris un scénario ou un texte, je prends une note dans ce dossier et je la lis. Des fois je ne comprends rien à ce que j'ai voulu me dire mais je sais qu'au moment où j'ai mis cette note ça me paraissait très important de ne pas l'oublier. Il s'appelle "Elise" parce qu'Elise c'était mon arrière-grand-mère. C'était la grand-mère de mon père, elle était née en 1898 dans le Gévaudan. Je la côtoyais beaucoup quand j'étais tout petit, je passais mes vacances là-bas, et on passait toutes nos journées ensemble.»