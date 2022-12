Emma Daumas s'est fait connaitre du grand public au début des années 2000, dans une émission très populaire qui se passait dans un château. Pour la Veillée, elle est venue raconter ce qui s'est passé ensuite...

«Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie comme ça mais plutôt en musique et en chansons donc ne m'en veuillez pas si j'y mets un peu de métaphores et de littérature, c'est ma petite pudeur. Je vais commencer par vous dire que j'aimerais vous embarquer dans un voyage sur un bateau. Je vais vous raconter l'histoire d'un naufrage. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Comme vient de le dire Patrick, vous m'avez connu (pour ceux qui me connaissent) il y a 20 ans dans une émission de télé-crochet, la Star Ac'. Moi j'avais 18 ans, j'étais une toute jeune fille et je venais vivre mon rêve à la télé et à Paris. Je ne vais pas vous raconter ce soir les coulisses de la Star Academy mais j'aimerais utiliser une image pour vous décrire ce que j'ai vécu à ce moment-là. Est-ce que vous voyez ces vagues en formation immenses qu'on peut voir sur les côtes du Portugal ? Ils appellent ça des vagues scélérates, c'est des murs de vagues qui se forment et i y a des tarés de surfeurs qui prennent leurs planches et qui vont essayer de braver la vague. Nous a vécu un peu ça à l'époque, sauf qu'on est pas surfeurs.»