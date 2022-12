La Veillée

En 2022, François Descraques a réalisé un rêve d'enfant : son premier film est sorti au cinéma. Mais ce n'est pas l'évenement le plus bouleversant qu'il a vécu cette année...

«Bonjour ! Mon histoire est assez récente. Ça a commencé en décembre dernier. Un matin, je me réveille et je sens mes doigts de pied du pied droit un peu engourdis. Je me dis que c'est bizarre, c'est comme si je m'étais endormi dessus. Je me dis que ça va passer mais ça ne passe pas vraiment. Au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines... Et en janvier, c'est ma jambe que je sens un peu faible. Ça va, je peux marcher, mais je sens que... Je me sens un peu tordu. Mon père, qui est médecin me dit : "Fais attention, ça peut être un hernie. Ce serait bien que tu fasses une IRM.". Je fais ok. Donc en février je passe un IRM - je me rappelle c'était le 24 février -, je suis dans la salle d'attente. Je regarde mon portable et je vois : "L'Ukraine est envahie par la Russie". Je me dis "C'est la pire nouvelle de la journée ça, je pense pas qu'il y aura pire." Je vais dans le bureau du médecin, il me dit : "Bon, alors... ce que vous avez c'est pas très grave mais c'est important que vous ne googlisez pas ce que je vais vous dire.»