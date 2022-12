Norma est humoriste, mais ses blagues dissimulent un lourd traumatisme d'enfance. Pour la Veillée, elle est venue nous raconter comment elle a réussi à se reconstruire.

«Je m'appelle Norma, je suis née le 12 novembre 1991. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas partir sur du Wikipédia, ça va être un peu plus cool quand même. Je nais le 12 novembre 1991 d'une maman solo, une maman qui a fait un enfant toute seule. Donc on est toutes les deux, en mode duo. Au début tout va plutôt bien, elle est pleine d'amour et d'attention pour moi. C'est plutôt une très très chouette mère. Il me manque quand même un père mais bon, pour le début de ma vie c'est pas trop embettant. Et puis j'arrive à l'école et je me confronte au fait que ne pas avoir de père c'est un peu relou. Les autres en ont et j'avoue que je suis un peu jalouse. Du coup, tant pis, la vie continue. Et puis vers mes 3 ans et demi, 4 ans, ma mère rencontre un homme extraordinaire. Secrètement j'espère qu'il va être un peu mon père. Je ne veux pas l'effrayer donc je suis hyper sympa.»

TW : viol, inceste

Le site de Norma : https://www.normaresiliente.fr/