La Veillée L'instinct maternel, par Barbara Abel Publié le 5 décembre 2022 à 11h55

La Veillée temps d'écoute : 13 min Épisode 52 - Barbara Abel est auteure de romans policiers, mais cette carrière ne faisait pas partie de son plan de vie au départ. Cette vocation s'est révélée à elle suite à un étrange incident.

«Alors moi mon histoire commence il y a un peu plus de 20 ans et elle trouve sa conclusion aujourd'hui. Alors rassurez vous, je vais pas vous raconter vingt ans de ma vie, mais c'est vrai qu'avec ce qu'il se passe aujourd'hui, elle prend une dimension un peu plus extraordinaire. En fait on est en l'an 2000, j'ai 30 ans, c'est l'heure du premier bilan. Et moi mon premier bilan, il est pas fameux. En gros, je suis absolument nulle part d'un point de vue professionnel. Je galère depuis une dizaine d'années, depuis que je suis toute petite je rêve de devenir comédienne et j'ai à peu près tout tenté pour réaliser mon rêve sauf que il y a rien qui marche. À 15 ans je commence à suivre des cours de théâtre. À 20 ans je pars vivre à Paris (puisque je suis à Bruxelles et que c'est à Paris que ça se passe). Donc je suis des cours de théâtre à Paris, je fais du spectacle de rue, je passe un nombre incalculable de castings, je suis refusée partout.»